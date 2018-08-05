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У Херсоні вибухнув прилад для виготовлення солодкої вати, постраждала дитина

На вулиці Університетській, біля Шевченківського скверу в Херсоні, вибухнув апарат для приготування солодкої вати. Трирічна дівчинка отримала опіки.

Солодка вата

Про це повідомляють Новини Херсонщини.

За даними видання, під час виготовлення солодкої вати з барабана пролунав хлопок, у результаті чого шматки гарячих ласощів розлетілися у різні боки.

Вата потрапила дитині на обличчя і руки. Дівчинка отримала опік 5% тіла.

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До слова, нещодавно у Запоріжжі через пожежу у квартирі на третьому поверсі 12-річний хлопчик вистрибнув з вікна.

Фото: dreamstime.com

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