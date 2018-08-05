У Києві п’яний чоловік шаблею розбив голову перехожому

У Києві п’яний чоловік з шаблею нападав на людей у Подільському районі. 49-річний киянин розбив голову хлопцеві 1989 року народження.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Інцидент стався близько опівночі 5 серпня.
– Працівники поліції встановили, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали допомогу, – йдеться в повідомленні.
Нападника затримали.
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За інформацією ресурсу Київ оперативний, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і поводився дуже буйно.
– Підбіг до молодого чоловіка 1989 року народження і наніс йому удар в лобову область, а потім ще й передпліччя, – йдеться у публікації.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Мінському шосе, у лісосмузі виявили труп 16-річної дівчинки 2002 року народження.
Фото: Київ оперативний.