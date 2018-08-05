У Лисичанську забили до смерті військового ООС

У Лисичанську затримали двох чоловіків та жінку, які підозрюються у вбивстві 39-річного учасника ООС, який приїхав провідати батьків.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

Понівечене тіло сина знайшов на присадибній ділянці 65-річний батько загиблого.

Поліцейські виявили на тілі чоловіка чисельні тілесні ушкодження.

За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 53-річну жінку та двох чоловіків (49 років та 51 рік).

Затримані заперечували свою причетність до злочину, проте під тиском доказів та свідчень, зізнались у скоєному.

– Зі слів підозрюваних, того вечора вони разом із загиблим вживали спиртні напої. В ході розпиття оковитої між затриманими та їх знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки підозрювані за допомогою дерев’яної палиці та ножа завдали потерпілому чисельні тілесні ушкодження, не сумісні з життям, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство.

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До слова, у місті Бердянськ Запорізької області 31 липня вбито ветерана АТО Віталія Олешка.