У Таїланді перекинувся автобус з туристами. 15 постраждалих

В районі провінції Сураттхані (Таїланд) перекинувся двоповерховий туристичний автобус, що прямував з Бангкока до острова Пхукет.
Про це пише Bangkok Post з посиланням на місцеву поліцію.
30-річний водій автобуса перевозив 29 пасажирів.
За його словами, після дощу дорога була мокрою і слизькою, тому він не впорався з керуванням на крутому повороті.
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Водій розповів, що автобус перекинувся і впав на бік.
У поліції повідомили, що 15 осіб були госпіталізовані.
На даний момент четверо травмованих вже виписані з лікарні.
Нагадаємо, 3 серпня в Ніжинському районі Чернігівської області перекинувся мікроавтобус з групою дітей, які направлялися на відпочинок. Травми отримали чотири дитини і шестеро дорослих.
Фото: Bangkok Post.