У Венесуелі скоїли замах на президента Мадуро

У Каракасі (Венесуела) на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії скоєно замах на президента Ніколаса Мадуро. Сім чоловік отримали поранення, президент не постраждав.

Про це повідомляє Reuters.

В ефірі венесуельської радіостанції Radio Union міністр зв’язку країни Хорхе Родрігес заявив, що замах на главу держави було здійснено за допомогою безпілотників з вибухівкою.

Вони були приведені в дію, коли Мадуро виступав на церемонії.

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За словами Хорхе Родрігеса, безпілотники були знешкоджені.

Він також повідомив, що Мадуро скоро звернеться до народу і додав, що президент вже повернувся до роботи.



Нагадаємо, у минулому році у Венесуелі спалахнули масштабні протести громадян проти уряду президента Ніколаса Мадуро. Через безлад було вбито щонайменше 3 людини.

Фото, відео: dreamstime.com/ Grupo Valora.