В Альпах розбився літак: 20 загиблих – ЗМІ

У швейцарських Альпах розбився літак. Жертвами авіакатастрофи могли стати близько 20 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Влада надала мало інформації про кількість осіб на борту літака JU-Air, який розбився на західній стороні гори Піц Зегнас в кантоні Граубюнден в суботу.

Місцеві ЗМІ та авіаційні веб-сайти повідомили, що літак, який здатний розмістити 17 пасажирів, двох пілотів і бортпровідника, розбився вщент і ніхто не вижив.

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За їх даними, всі місця в літаку були заброньовані.

Уламки літака знайшли на висоті 2450 метрів над рівнем моря, в місці, оточеному з усіх боків списами.

Причину аварії встановлює слідство.

Повітряний простір над місцем катастрофи закрито, доступ до популярних туристичних маршрутів в околицях – заблокований.

Поліція підтвердила, що розбитий JU-52 HB-HOT був літаком компанії JU-Air, що летів з Локарно, недалеко від південної межі Швейцарії, на базі авіакомпанії в Дюбендорфі, Цюріх.

Авіакомпанія JU-Air була створена в 1982 році і пропонує екскурсії і чартерні рейси трьома літаками Junkers Ju-52. Вони побудовані в середині минулого століття і були виведені з експлуатації швейцарських військово-повітряних сил. Літаки відомі своїм неофіційним прізвиськом Тітонька Ю. Компанія поки призупинила польоти.

Нагадаємо, 29 липня в Альпах легкомоторний літак зіткнувся з вершиною гори. В результаті аварії загинули пілот і пасажири.

Фото: airliners.net.