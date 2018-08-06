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Біля аеропорту в Італії пролунав вибух – у повітрі вогняний стовп

На півночі Італії в районі аеропорту в місті Болонья прогримів потужний вибух. На відео видно стовп диму.

Вибух у Болоньї

Фото й відео вибуху в районі аеропорту імені Гульєльмо Марконі публікують очевидці в мережі.

За словами поліції, вибух стався через аварію на автостраді недалеко від аеропорту.

За інформацією, на дорозі зіштовхнулися вантажівка та цистерна, яка перевозила пальне.

Траса А14 поблизу аеропорту перекрита в обох напрямках. Вибух частково зруйнував міст.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, одна людина загинула та 40 постраждали.

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Раніше в Києві на ходу загорівся автомобіль таксі Skoda. Водій встиг врятуватися.

Фото: Bologna.repubblica.it

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