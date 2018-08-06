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ДТП у Києві: водій авто згорів живцем

У Києві сталася ДТП, у результаті якої загорівся автомобіль.

ДТП

У Голосіївському районі Києва автомобіль Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся, повідомляють Вартові еспресо у Facebook.

– В Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся. Водій автомобіля згорів живцем, – йдеться у повідомленні.

Після ДТП від автомобіля залишився лише кузов, що згорів.

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ДТП у Києві: водій авто згорів живцем / 2 фотографии

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До слова, у Чернівецькій області поблизу села Недобоївці Хотинського району сталася масштабна ДТП, в якій загинула одна людина, ще 7 – госпіталізовано.

Фото: Вартові еспресо

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