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Люди повилітали: смертельна ДТП з маршруткою під Києвом

Під Київ в селі Чайка не розминулися фура і маршрутка. Очевидці заявляють про жертви.

На Чайці фура в’їхала в маршрутку, повідомляє dtp.kiev.ua.

– Там люди повилітали з маршрутки, – розповідає очевидиця.

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Є постраждалі. На місці працюють швидка допомога, патрульна поліція. Стан постраждалих уточнюється.

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Люди повилітали: смертельна ДТП з маршруткою під Києвом / 2 фотографии

Тяжелейшее ДТП с пострадавшими в Киеве на Чайке На развороте не “разошлись” фура и маршрутное такси. Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Ожидают #СОГ. Состояние пострадавших уточняется. На место едет наш корреспондент Владислав. Наша страница в фейсбук https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/ Подключайтесь, приглашайте друзей Помогайте репостами и лайками #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев #чайка #маршрутка #фура

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Раніше Факти ICTV писали, что в Києві сталася ДТП, у результаті якої загорівся автомобіль.

Фото і відео:  dtp.kiev.ua.

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