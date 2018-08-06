Під Київ в селі Чайка не розминулися фура і маршрутка. Очевидці заявляють про жертви.

На Чайці фура в’їхала в маршрутку, повідомляє dtp.kiev.ua.

– Там люди повилітали з маршрутки, – розповідає очевидиця.

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Є постраждалі. На місці працюють швидка допомога, патрульна поліція. Стан постраждалих уточнюється.



Люди повилітали: смертельна ДТП з маршруткою під Києвом / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, что в Києві сталася ДТП, у результаті якої загорівся автомобіль.

Фото і відео: dtp.kiev.ua.