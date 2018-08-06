Люди повилітали: смертельна ДТП з маршруткою під Києвом

Під Київ в селі Чайка не розминулися фура і маршрутка. Очевидці заявляють про жертви.
На Чайці фура в’їхала в маршрутку, повідомляє dtp.kiev.ua.
– Там люди повилітали з маршрутки, – розповідає очевидиця.
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Є постраждалі. На місці працюють швидка допомога, патрульна поліція. Стан постраждалих уточнюється.
Тяжелейшее ДТП с пострадавшими в Киеве на Чайке На развороте не “разошлись” фура и маршрутное такси. Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Ожидают #СОГ. Состояние пострадавших уточняется. На место едет наш корреспондент Владислав. Наша страница в фейсбук https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/ Подключайтесь, приглашайте друзей Помогайте репостами и лайками #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев #чайка #маршрутка #фура
Раніше Факти ICTV писали, что в Києві сталася ДТП, у результаті якої загорівся автомобіль.
Фото і відео: dtp.kiev.ua.