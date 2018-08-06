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Масштабна пожежа у Києві: горить будівля на Дмитрівській

У Києві загорілася будівля на улиці Дмитрівській, 68.

Пожежа у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

На місці пожежі працюють рятувальники, лікарі швидкої та правоохоронці.

ДСНС повідомила, що загорілася покинута будівля двоповерхового дитсадка. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Причини займання встановить слідство.

Читайте: Масштабна пожежа в Харкові – горить Інженерно-педагогічна академія

Нагадаємо, у Києві нещодавно горів хостел, в результаті чого постраждали 6 людей.

Фото: dtp.kiev.ua

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