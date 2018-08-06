На трасі Миколаїв-Одеса таксі Renault влетіло у вантажівку. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика.
Легковий автомобіль Renault вийшов на смугу зустрічного руху, де правим боком в’їхав в DAF, повідомляє 0512.
Автомобілі викинуло на узбіччя.
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Внаслідок ДТП загинув пасажир Renault. Водієві легкового автомобіля було запропоновано на місці пройти алкотест Драгер, результат останнього склав 2.2 проміле.
Водій DAF не постраждав. На місці працює поліція.
На трасі Миколаїв-Одеса п’яний таксист влетів у фуру і вбив пасажира / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, что в Києві сталася ДТП, у результаті якої загорівся автомобіль.
Фото: 0512.
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