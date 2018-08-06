PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На трасі Миколаїв-Одеса п'яний таксист влетів у фуру і вбив пасажира/

На трасі Миколаїв-Одеса п’яний таксист влетів у фуру і вбив пасажира

На трасі Миколаїв-Одеса таксі Renault влетіло у вантажівку. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика.

Легковий автомобіль Renault вийшов на смугу зустрічного руху, де правим боком в’їхав в DAF, повідомляє 0512.

Автомобілі викинуло на узбіччя.

Читайте: Кривава ДТП під Чернівцями: одна людина загинула, багато постраждалих

Внаслідок ДТП загинув пасажир Renault. Водієві легкового автомобіля було запропоновано на місці пройти алкотест Драгер, результат останнього склав 2.2 проміле.

Водій DAF не постраждав. На місці працює поліція.

image image image image image image
На трасі Миколаїв-Одеса п’яний таксист влетів у фуру і вбив пасажира / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, что в Києві сталася ДТП, у результаті якої загорівся автомобіль.

Фото: 0512.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

В’їхала в поліцейських і збила двох пішоходів – 17-річна дівчина влаштувала ДТП
Люди повилітали: смертельна ДТП з маршруткою під Києвом
ДТП
Кривава ДТП під Чернівцями: одна людина загинула, багато постраждалих
Фура злетіла у річку
Під Хмельницьким фура з зерном злетіла з моста у річку
ДТП з пішоходами
Смертельна ДТП у Дніпрі: Lexus збив двох пішоходів
таиланд
У Таїланді перекинувся автобус з туристами. 15 постраждалих
Намагалася об’їхати собаку: під Одесою авто влетіло у відбійник. Загинула дитина
На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя
На Херсонщині п’яний військовий комісар насмерть збив подружжя
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка