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Невідомі в камуфляжі напали на будинок ведучої ICTV

На будинок журналістки та ведучої Надзвичайних новин на ICTV Вікторії Сеник вдруге скоєно напад.

Вікторія Сеник

Про це повідомив у Facebook журналіст Костянтин Стогній.

– Люди в камуфляжній формі перелізли через паркан і стали вибивати двері в будинку. Мама Вікторії і сусіди підняли шум, викликали поліцію. Це сполохало нападників.

Прибулий наряд не зміг затримати зловмисників, які сховалися на автомобілі. Одного з нападників, нібито, впізнали.

За попередніми даними – представник чеченської кримінального угруповання, що перебуває у розшуку. Уточнюємо. Точну інформацію дамо пізніше, – написав Стогній.

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Він також зауважив, що Вікторія переїхала до батьків після того, як у її орендовану квартиру біля метро Політехнічний інститут невідомі вломилися через вікно.

Тоді спрацювала сигналізація, однак прибулий наряд нікого не зміг затримати.

– Цінності не пропали, за винятком маленької іконки на ланцюжку. Мабуть, йде полювання за інформацією. Або залякування, – додав Стогній.

Нагадаємо, квартиру Вікторії Сеник пограбували в березні. Злодій вліз у житло через пластикове вікно в той час, поки журналістка вела ефір.

Фото: Вікторія Сеник/Facebook

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