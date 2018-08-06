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Отруєння шаурмою у Києві: у лікарнях 93 людини

Кількість постраждалих внаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 93 осіб.

Про це повідомляє Держспоживслужба.

– Станом на 06.08.2018 за оперативними даними ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві та Державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України кількість захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов’язаних із вживанням шаурми, становить 93 випадки, – йдеться у повідомленні.

У Держспоживслужбі нагадали, що у всі торгові точки неякісні продукти поставляв один суб’єкт господарювання, що здійснював реалізацію шаурми, його діяльність припинена.

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Перевірка торгових точок із продажу вуличної їжі триває.

Нагадаємо, 31 липня почали фіксувати перші випадки отруєння шаурмою у Києві.

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