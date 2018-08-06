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Під Житомиром батько вбив доньку і покінчив з собою

5 серпня поблизу села Кам’янка під Житомиром батько вбив 8-річну дочку, а потім покінчив з собою через проблеми у сім’ї.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції області В’ячеслав Печененко у Facebook.

Тіла 34-річного чоловіка та 8-річної дитини, які знаходилися в автомобілі в лісі, виявили випадкові перехожі. У машині знайшли передсмертну записку батька.

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– Він залишив записку, в якій пояснив свої дії побутовими негараздами і непорозуміннями в сім’ї, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Мінському шосе, у лісосмузі виявили труп 16-річної дівчинки 2002 року народження.

Фото: ua-reporter.com.

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