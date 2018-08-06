Потужний землетрус на популярному курорті забрав життя 90 людей, десятки поранених

На курортному острові Ломбок, що в Індонезії, сильний землетрус забрав життя щонайменше 90 осіб, десятки постраждали.

Про це повідомляє Російська служба BBC.

За інформацією видання, землетрус магнітудою 7 балів викликав руйнування будівель і перебої в електропостачанні, він відчувався і на сусідньому острові Балі.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу знаходився недалеко від північного узбережжя Ломбока на глибині 10 км.

Представник агентства по усуненню наслідків стихійних лих Індонезії повідомив, що в головному місті острова Матарам частково або повністю зруйновано багато будівель. У кількох районах зафіксовані перебої у подачі електрики.

Зазначається, що поштовхи відчувалися кілька секунд і на Балі, де люди вибігли з будинків. Пацієнтів лікарні Денпасар евакуювали з будівлі, лікарі продовжували лікувати їх на вулиці.

– Усі відвідувачі готелю кинулися на вулицю, я також. Люди просто заповнили вулиці, – розповідає австралійська туристка на Балі Мішель Ліндсей.

Відомо, що Ломбок користується великою популярністю серед туристів завдяки хорошим пляжам і гарним маршрутам для прогулянок пішки.

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Нагадаємо, що буквально тиждень тому в Індонезії на острові Ламбок стався землетрус магнітудою у 6,4 бала. Тоді загинуло 10 осіб.