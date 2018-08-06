Швидка забрала без свідомості: в Києві шукають родичів жінки

Сьогодні, близько 17 години, в арці будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 12-Г в Києві швидка допомога забрала жінку в несвідомому стані.
На вигляд їй близько 60 років, коротке освітлене волосся, одягнена в яскраве плаття вільного покрою (переважають відтінки червоного), при ній була сумка червоного кольору, повідомляє Київ Оперативний.
Документів не виявили, але у неї є банківська карта на ім’я Стрілець Анни.
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На правій руці обручку.
Медики швидкої сказали, щоб рідні за детальною інформацією зверталися на 1503.
Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус зниклих безвісти, який передбачає створення єдиного реєстру таких людей.
Фото: dreamstime
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