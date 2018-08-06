PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Єгипті акула вбила туриста/

В Єгипті акула вбила туриста

В Єгипті акула напала на туриста з Чехії, який знаходився в 20 км від берега.

Акула

На популярному курорті Марса-Алам (Єгипет) акула вбила туриста з Чехії, який знаходився в 20 км від берега, повідомляє Daily Mail.

Напад стався під час того, як чоловік занурювався з аквалангом. Його останки знайшли на пляжі курортного міста.

Для розслідування інциденту місцевою владою була створена спеціальна група.

Читайте: У Таїланді перекинувся автобус з туристами. 15 постраждалих

До слова, у Грузії на горі Тетнульд знайшли загиблого туриста з України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

мау
4,5 години кружляли над Україною: літак Львів-Єгипет аварійно сів у Києві
Літак
В Єгипті застрягли понад 200 туристів з України
Літак
SkyUp знову скасувала 8 рейсів – напрямки
взрыв в каире
Вибух біля міжнародного аеропорту в Єгипті: постраждали 12 осіб
Акула напала на відому Instagram-модель прямо на зйомках
У Бразилії акула напала на підлітка і відкусила статеві органи (18+)
Горить музей у Єгипті
Велика пожежа під Каїром – біля пірамід горить музей
Українці в Єгипті
Ситуація ускладнюється. Коли українці зможуть вилетіти з Єгипту
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка