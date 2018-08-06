В’їхала в поліцейських і збила двох пішоходів – 17-річна дівчина влаштувала ДТП

У Запорізькій області 17-річна дівчина не впоралась із керуванням. Вона зіткнулася зі службовим автомобілем, збила двох пішоходів і зникла з місця ДТП.

ДТП сталася близько 23.30 годині ночі, на перехресті вулиць Молодіжна та Республіканська, повідомляє патрульна поліція.

– Водій автомобіля Daewoo Racer під час маневру не впорався із керуванням, внаслідок чого скоїв зіткнення зі службовим автомобілем, після чого здійснив наїзд на двох пішоходів і покинув місце ДТП.

Одразу іншим екіпажем патрульної поліції автівку Daewoo Racer було заблоковано та зупинено, – йдеться у повідомленні.