В’їхала в поліцейських і збила двох пішоходів – 17-річна дівчина влаштувала ДТП

У Запорізькій області 17-річна дівчина не впоралась із керуванням. Вона зіткнулася зі службовим автомобілем, збила двох пішоходів і зникла з місця ДТП.
ДТП сталася близько 23.30 годині ночі, на перехресті вулиць Молодіжна та Республіканська, повідомляє патрульна поліція.
– Водій автомобіля Daewoo Racer під час маневру не впорався із керуванням, внаслідок чого скоїв зіткнення зі службовим автомобілем, після чого здійснив наїзд на двох пішоходів і покинув місце ДТП.
Одразу іншим екіпажем патрульної поліції автівку Daewoo Racer було заблоковано та зупинено, – йдеться у повідомленні.
За кермом перебувала 17-річна дівчина, право керування їй передав пасажир.
Ним виявився громадянин 1990 року народження, який перебував з ознаками алкогольного сп’яніння.
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Внаслідок ДТП обох пішоходів госпіталізували до лікарні з численними переломами.
На місце ДТП викликано слідчого Вознесенівського відділу поліції для встановлення обставин події.
Тим часом у районі аеропорту в місті Болонья в Італії прогримів потужний вибух.
Ймовірно, в повітря злетіла вантажівка з нафтопродуктами.