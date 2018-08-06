Вручив у руки гранату і висмикнув чеку: у Дніпрі військовий “пожартував” над товаришем

Вчора у Дніпрі бродив чоловік з гранатою у руці.

Патрульні поліцейські, які приїхали на місце події, з’ясували, що у боєприпасі висмикнута чека, а у чоловіка не залишилося сил, щоб утримувати спусковий механізм.

Один з патрульних обхопив руки знесиленого чоловіка. Але навіть удвох їм було важко утримувати боєприпас. Тому поліцейські вирішили скріпити руки скотчем і чекати на приїзд вибухотехніків, повідомляє Інформатор.

Гранату у руки чоловікові вклав приятель, потім він висмикнув чеку і зник разом з нею з місця події. Вибухотехніки з’ясували, що боєприпас не є небезпечним. Зовні граната нагадувала бойову Ф-1, а всередині нікого не було.

Виявилося, що чоловік посварився з товаришем, який нещодавно повернувся із зони бойових дій на Донбасі. Замість мобільного телефону військовий вручив товаришеві гранату, зірвав чеку і втік.

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До речі, у селі Велика Солтанівка Васильківського району Київської області під час демонстрації у прямому ефірі вибухівки сильно травмувався 25-річний житель – йому відірвало руку.

ФОТО: Информатор