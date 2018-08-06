PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вручив у руки гранату і висмикнув чеку: у Дніпрі військовий "пожартував" над товаришем/

Вручив у руки гранату і висмикнув чеку: у Дніпрі військовий “пожартував” над товаришем

Вчора у Дніпрі бродив чоловік з гранатою у руці.

Патрульні поліцейські, які приїхали на місце події, з’ясували, що у боєприпасі висмикнута чека, а у чоловіка не залишилося сил, щоб утримувати спусковий механізм.

Один з патрульних обхопив руки знесиленого чоловіка. Але навіть удвох їм було важко утримувати боєприпас. Тому поліцейські вирішили скріпити руки скотчем і чекати на приїзд вибухотехніків, повідомляє Інформатор.

Гранату у руки чоловікові вклав приятель, потім він висмикнув чеку і зник разом з нею з місця події. Вибухотехніки з’ясували, що боєприпас не є небезпечним. Зовні граната нагадувала бойову Ф-1, а всередині нікого не було.

Виявилося, що чоловік посварився з товаришем, який нещодавно повернувся із зони бойових дій на Донбасі. Замість мобільного телефону військовий вручив товаришеві гранату, зірвав чеку і втік.

Читайте: У житловому будинку Львова вибухнула граната – є жертви

До речі, у селі Велика Солтанівка Васильківського району Київської області під час демонстрації у прямому ефірі вибухівки сильно травмувався 25-річний житель – йому відірвало руку.

ФОТО:  Информатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Небезпечна знахідка у центрі Києва
Небезпечна знахідка у центрі Києва – вулицю перекрили
драка в днепре
У Дніпрі компанія побила пасажира у маршрутці і напала на поліцейських
Вибух гранати у Рівному
Вибух у Рівному – у будинок кинули гранату
На Вінниччині хлопець грався гранатою і підірвався
Вибух гранати
На Сумщині колишній військовий кинув гранату в будинок
У Запоріжжі чоловік підірвав себе гранатою
Граната
На Сумщині чоловік підірвався на гранаті на очах у колишньої дружини
Граната
На Івано-Франківщині військовий кинув гранату у натовп
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка