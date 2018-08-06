Вистрілив у голову – у Донецькій області солдат вбив сержанта

У Донецькій області старший сержант був убитий товаришем по службі в одній з військових частин.

У місті Соледар (Донецька область) старшого сержанта однієї з військових частин застрелив товариш по службі, повідомляє Військова прокуратура Об’єднаних сил у Facebook.

В ході розслідування встановлено, що 27 липня між солдатом і старшим сержантом, котрі служили в одній військовій частині, виник словесний конфлікт.

– В ході конфлікту старший солдат К., діючи умисно, маючи умисел на умисне протиправне заподіяння смерті старшому сержанту Р., взявши в руки ввірену йому для службового користування автоматичну зброю – АКС-74, яка була при ньому, поставивши запобіжник в режим одиночних пострілів, дослав патрон в патронник, здійснив в старшого сержанта Р., який стояв навпроти нього на відстані приблизно 3-х метрів, один постріл в голову, а саме в область нижньої щелепи, – йдеться у повідомленні.

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Зловмисника затримали в той же день. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Під час допиту солдат визнав свою провину і підтвердив показання під час слідчого експерименту.

До слова, у Лисичанську затримали двох чоловіків і жінку, які підозрюються у вбивстві 39-річного учасника ООС, який приїхав відвідати батьків.