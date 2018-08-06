PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вистрілив у голову - у Донецькій області солдат вбив сержанта/

Вистрілив у голову – у Донецькій області солдат вбив сержанта

У Донецькій області старший сержант був убитий товаришем по службі в одній з військових частин.

Автомат

У місті Соледар (Донецька область) старшого сержанта однієї з військових частин застрелив товариш по службі, повідомляє Військова прокуратура Об’єднаних сил у Facebook.

В ході розслідування встановлено, що 27 липня між солдатом і старшим сержантом, котрі служили в одній військовій частині, виник словесний конфлікт.

– В ході конфлікту старший солдат К., діючи умисно, маючи умисел на умисне протиправне заподіяння смерті старшому сержанту Р., взявши в руки ввірену йому для службового користування автоматичну зброю – АКС-74, яка була при ньому, поставивши запобіжник в режим одиночних пострілів, дослав патрон в патронник, здійснив в старшого сержанта Р., який стояв навпроти нього на відстані приблизно 3-х метрів, один постріл в голову, а саме в область нижньої щелепи, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Вручив у руки гранату і висмикнув чеку: у Дніпрі військовий “пожартував” над товаришем

Зловмисника затримали в той же день. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Під час допиту солдат визнав свою провину і підтвердив показання під час слідчого експерименту.

До слова, у Лисичанську затримали двох чоловіків і жінку, які підозрюються у вбивстві 39-річного учасника ООС, який приїхав відвідати батьків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

На Харківщині у каналізаційному колекторі знайшли тіло військового
военный поджег себя
Колишній військовий ЗСУ підпалив себе під будівлею Міноборони
Загублені в Афгані: хто і за скільки продає українських солдатів
Табір Орлятко
Чим отруїлися діти у таборі Орлятко
ДНР
У Донецькій області затримали прихильника “ДНР”
Потрапляє у ціль з 5 км – новий модуль для бронемашини Козак
Масове отруєння у таборі на Донеччині: 60 дітей у лікарні
Вистрілив у рот: на Донбасі військовий покінчив життя самогубством
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка