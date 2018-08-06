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Застрягла на висоті 8 м! На Кіровоградщині повітряна куля з людьми повисла на дереві

Вчора, 5 серпня, під Кіровоградом стався небезпечний інцидент. Тут повітряна куля з дітьми і дорослими на борту зачепилася за дерева і застрягла на висоті майже восьми метрів.

Надзвичайна подія сталася у Знам’янці Кіровоградської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління ДСНС в області Віталій Миронюк.

– Учора у Знам’янці, біля місцевого стадіону, зачепилася за дерева і застрягла на висоті майже вісім метрів повітряна куля з людьми, серед яких троє дорослих і двоє дітей, – написав у соцмережі Миронюк.

Рятувальники прибули на місце події і евакуювали людей.

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До речі, в Австралії впала повітряна куля в районі Хантер-Веллі (Мисливська долина). Дев’ять осіб постраждали.

ФОТО: Віталій Миронюк/Facebook

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