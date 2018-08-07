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До втрати свідомості. Під Києвом брати-спортсмени побили жінку через зауваження (18+)

Під Києвом було двоє молодиків спортивної статури напали на літню жінку через зауваження стосовно кидання пляшки не у смітник

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

Молодики наносили жінці удари в обличчя, після чого потерпіла втратила свідомість. Завдяки свідкам і приватній охороні, нападників затримали.

Читайте: Швидка забрала без свідомості: в Києві шукають родичів жінки

В нападниках свідки впізнали двох братів, один із них спортсмен, тренер підлітків з таеквон-до Сандуляк Юрій Володимирович.

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До втрати свідомості. Під Києвом брати-спортсмени побили жінку через зауваження (18+) / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на вулиці Здолбунівській у Києві зловмисники розстріляли автомобіль Toyota і вкрали з неї близько 2 млн грн.

Фото: Вартові Еспресо.

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