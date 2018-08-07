Під Києвом було двоє молодиків спортивної статури напали на літню жінку через зауваження стосовно кидання пляшки не у смітник
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Молодики наносили жінці удари в обличчя, після чого потерпіла втратила свідомість. Завдяки свідкам і приватній охороні, нападників затримали.
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В нападниках свідки впізнали двох братів, один із них спортсмен, тренер підлітків з таеквон-до Сандуляк Юрій Володимирович.
До втрати свідомості. Під Києвом брати-спортсмени побили жінку через зауваження (18+) / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на вулиці Здолбунівській у Києві зловмисники розстріляли автомобіль Toyota і вкрали з неї близько 2 млн грн.
Фото: Вартові Еспресо.
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