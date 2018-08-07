Ґвалтували та знімали на відео: у Німеччині подружжя продавало секс із сином

У Фрайбурзі (Німеччина) суд виніс вирок щодо сімейної пари, яка отримувала гроші, за те, що продавала свого 10-річного сина педофілам.
48-річна жінка буде ув’язнена на 12 років, її 39-річний партнер – до 12 років і шести місяців, повідомляє BBC News.
Пару звинувачували у тому, що вона продавала секс зі своїм сином користувачам даркнету. Також чоловік і жінка регулярно знущалися над сином, ґвалтували його та записували процес на відео.
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Хлопчику щойно виповнилося 10 років. Зараз він живе із прийомними батьками.
Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області затримали 29-річного чоловіка, який зґвалтував 8-річного хлопчика.
Фото: dreamstime
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