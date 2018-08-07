Ножем у серце! На Львівщині батько вбив сина

У Дрогобичі Львівської області чоловік вдарив 37-річного сина ножем у серце. Від отриманих травм він помер.

6 серпня у Підбузьку лікарню доставили 37-річного чоловіка з ножовим пораненням у серце. Врятувати його не вдалося.

З’ясувалося, що до вчинення злочину причетний 56-річний батько покійного, повідомляє Нацполіція.

– Між чоловіками виник конфлікт, оскільки зловмисник зловживав спиртними напоями, а син йому дорікнув за це. Під час сварки батько заподіяв йому тілесні ушкодження, які призвели до смерті, – йдеться у повідомленні.

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Відкрите кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування. Зловмисник затриманий. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Раніше під Києвом двоє молодиків спортивної статури напали на літню жінку через зауваження та побили її до втрати свідомості.

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