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Отруєння шаурмою: у Запоріжжі госпіталізовано 4 людини

В обласну лікарню Запоріжжя госпіталізовано 4 людини з гострою кишковою інфекцією.

Всі хворі пов’язують отруєння з вживанням шаурми, яку купували 1 серпня в одному кіоску, повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

Відзначається, що у період з 2 по 4 серпня в Запорізьку обласну інфекційну лікарню привезли 4 людини з діагнозом гостра кишкова інфекція.

Жителів Запоріжжя закликали бути обережними при вживанні вуличної їжі, особливо у спеку.

Читайте: Загадкове отруєння на Чернігівщині: родина опинилася у реанімації

Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 93 осіб.

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