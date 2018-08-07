Між селами Лобойківка та Єлизаветівка в Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. Двоє людей загинули, 13 постраждали.

У Петриківському районі Дніпропетровської області, між селами Лобойкывка та Єлизаветівка, сталося зіткнення легкового автомобіля Audi A8 і рейсового автобуса Mercedes, який прямував за маршрутом Дніпро-Кам’янське, повідомляє ГУ ДСНС в області.

Попередньо в автобусі перебувало 25 осіб. У результаті ДТП загинули 2 людини, постраждали 13 осіб.

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Фото: ДСНС Фото: ДСНС Під Дніпром авто зіткнулося з рейсовим автобусом: є загиблі, 13 постраждалих / 2 фотографии

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

На місці працюють рятувальники, поліція і швидка допомога.

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Фото: ДСНС