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Під Дніпром авто зіткнулося з рейсовим автобусом: є загиблі, 13 постраждалих

Між селами Лобойківка та Єлизаветівка в Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. Двоє людей загинули, 13 постраждали.

ДТП у Дніпропетровській області

У Петриківському районі Дніпропетровської області, між селами Лобойкывка та Єлизаветівка, сталося зіткнення легкового автомобіля Audi A8 і рейсового автобуса Mercedes, який прямував за маршрутом Дніпро-Кам’янське, повідомляє ГУ ДСНС в області.

Попередньо в автобусі перебувало 25 осіб. У результаті ДТП загинули 2 людини, постраждали 13 осіб.

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Під Дніпром авто зіткнулося з рейсовим автобусом: є загиблі, 13 постраждалих / 2 фотографии

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

На місці працюють рятувальники, поліція і швидка допомога.

Нагадаємо, останнім часом в Україні збільшилась кількість ДТП із маршрутками.

Після смертельних аварій Нацполіція оголосила про тотальні перевірки усіх перевізників.

Факти ICTV вже з’ясували, чи працюють штрафи та як знизити смертність на дорогах вже сьогодні.

Фото: ДСНС

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