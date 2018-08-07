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Популярний курорт знову сколихнув сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині острова Ломбок, що в Індонезії.

Землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині острова Ломбок в Індонезії. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Епіцентр зафіксованого увечері 6 серпня землетрусу знаходився у 47 км на північний схід від міста Матарам.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як “дуже сильний”.

Про руйнування та кількість жертв поки не повідомляється.

Читайте:  Біля аеропорту в Італії пролунав вибух – у повітрі вогняний стовп

Нагадаємо, що 5 серпня на курортному острові Ломбок сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, десятки постраждали.

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