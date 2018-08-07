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Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка знесла два авто

У Дніпрі вантажівка протаранила два автомобіля. Внаслідок ДТП загинули дві людини, ще одну особу госпіталізували.

– 40-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz Vario не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Sens під керуванням 33-річного чоловіка. Після цього автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем BMW, за кермом якого перебувала 26-річна жінка, – розповіли у прес-службі ГУ НП У Дніпропетровській області.

Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули водій Mercedes-Benz Vario та його пасажирка. Водійка автомобіля BMW доставлена до лікарні. Водій Daewoo Sens не постраждав.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України. Поліція встановлює всі обставини пригоди.

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Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка знесла два авто / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, что в Києві сталася ДТП, у результаті якої загорівся автомобіль.

Фото: ГУ НП У Дніпропетровській області.

Відео: Інформатор

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