Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка знесла два авто

У Дніпрі вантажівка протаранила два автомобіля. Внаслідок ДТП загинули дві людини, ще одну особу госпіталізували.
– 40-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz Vario не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Sens під керуванням 33-річного чоловіка. Після цього автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем BMW, за кермом якого перебувала 26-річна жінка, – розповіли у прес-службі ГУ НП У Дніпропетровській області.
Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули водій Mercedes-Benz Vario та його пасажирка. Водійка автомобіля BMW доставлена до лікарні. Водій Daewoo Sens не постраждав.
Читайте: На трасі Миколаїв-Одеса п’яний таксист влетів у фуру і вбив пасажира
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України. Поліція встановлює всі обставини пригоди.
Раніше Факти ICTV писали, что в Києві сталася ДТП, у результаті якої загорівся автомобіль.
Фото: ГУ НП У Дніпропетровській області.
Відео: Інформатор