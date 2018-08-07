Увечері 6 серпня на вулиці Здолбунівській у Києві зловмисники розстріляли автомобіль Toyota і вкрали з неї близько 2 млн грн.
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
– За інсайдерською інформацією, за кермом авто перебувала жінка. Вона привезла на місце події борг, який повинна була віддати. У цей момент на неї і скоїли розбійний напад і забрали гроші. Жінка не постраждала, – йдеться в повідомленні.
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Зараз поліцейські розшукують злочинців, введений план Перехоплення.
Відзначається, що наряди поліції орієнтовані на пошук автомобіля Volkswagen Passat B6. У поліції цей інцидент поки не коментували.
У Києві невідомі розстріляли авто з жінкою всередині і вкрали 2 млн грн / 2 фотографии
Нагадаємо, у Києві невідомі облили пальним та підклали гранату в автомобіль Range Rover. Від пожежі та вибуху постраждав власник машини.
Фото: Вартові Еспресо.
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