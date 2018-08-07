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У Києві репера вдарили ножем в обличчя і побили його єнота

У Києві, під час спроби пограбування, невідомі поранили репера MIM (Дмитра Решетника) ножем в обличчя і завдали тілесних ушкоджень його єноту Марлі.

Шановні фолловери прошу допомогти хоч репостом. Потрібно терміново рятувати друга! Мій Єнот Боб Марлі потребує допомоги на даний момент у нього сильний черепно-мозкову тиск, – написав на своїй Instagram MIM.

За словами Решетника, напад стався близько двох тижнів тому, біля його будинку.

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– Мені завдали ножове поранення в обличчя канцелярським ножем, а єнота вдарили ногою в обличчя, пошкодивши зуби і голову моїй дитині, яку я люблю найбільше, – написав він.

Раніше Факти ICTV писали, що на  будинок журналістки та ведучої Надзвичайних новин на ICTV Вікторії Сеник вдруге скоєно напад.

Фото: mim_trip.

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