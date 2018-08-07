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У Києві Skoda протаранила 3 авто і перекинулася на дах

У Києві на вулиці Академіка Щусєва, поблизу станції метро Сирець, близько 20.40 сталася ДТП за участю 4 автомобілів.

ДТП у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

За словами свідків, аварія сталася через чоловіка, який перебігав дорогу від метро.

Аби уникнути зіткнення з людиною, водій Skoda в’їхав спочатку у Hyundai, а потім у Renaul та SsangYoung.

Після зіткнення з останнім Skoda перекинулася на дах.

За попередніми даними, водія Hyundai у важкому стані забрала швидка.

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У Києві Skoda протаранила 3 авто і перекинулася на дах / 5 фотографий

Читайте: Під Києвом мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП

Факти ICTV з’ясували, чи працюють штрафи та як знизити смертність на дорогах вже сьогодні.

Фото, відео: Киев Оперативный

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