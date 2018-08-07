У московському клубі побили зірку Таксі Самі Насері

У ході конфлікту в одному з московських клубів зірка Таксі Самі Насері отримав черепно-мозкову травму.

– Французький актор Самі Насері відпочивав і випивав зі своїм братом в караоке-барі, розташованому. Близько другої години ночі у чоловіків зав’язалася перепалка з одним з відвідувачів, який вдарив Насері по обличчю, – повідомило інформоване джерело, передає Інтерфакс.

За його словами, на наступний день лікарі діагностували акторові закриту черепно-мозкову травму, проте госпіталізація йому не знадобилася, і він пішов з лікарні.

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За даним фактом проводиться перевірка.

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