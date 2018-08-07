У Тернополі п’яна жінка на Nissan знесла паркан і обматюкала поліцейських

У ніч на 7 липня у центрі Тернополя сталася ДТП за участю автомобіля Nissan Juke, за кермом якого була п’яна 37-річна жінка. На щастя, ніхто з перехожих не постраждав.

Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

– 6 серпня, близько 22.00, на вулиці Замковій водій Nissan Juke, не впоравшись з керуванням, здійснила наїзд на турнікетне огородження, – йдеться у повідомленні.

Патрульні, які прибули на місце аварії, з’ясували, що винуватиця ДТП була добряче напідпитку, вживала лайливі слова та поводилася неадекватно.

Вона категорично відмовилися пройти тест на стан алкогольного сп’яніння.

На правопорушницю склали два адмінпротоколи: за ст. 130 КУпАП – Керування напідпитку та ст. 124 КУпАП – Вчинення ДТП.

Також поліцейські винесли постанову за ст.126 КУпАП – Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.





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Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір на Jeep Cherokee іноземної реєстрації збив двох жінок, обидві загинули.

Фото: Патрульна поліція Тернопільської області