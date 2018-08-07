Їли у готелі. У Львівській області 17 людей потрапили до лікарні з отруєнням

У Львівській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 17 людей.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації, передає Інтерфакс-Україна.

За даними департаменту, 16 підлітків 11-17 років і один дорослий з міста Шепетівка Хмельницької області потрапили у Львівську обласну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція.

Всі госпіталізовані проживали і харчувалися у готелі Джем Раковець у селі Раковець Пустомитівського району Львівської області.

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Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 93 осіб.