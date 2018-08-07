Заснув на коліях: в Житомирській області потяг переїхав чоловіка

У Житомирській області потяг пасажирський поїзд сполученням Київ – Львів на смерть збив 22-річного хлопця, який заснув на коліях.

– Загиблим виявився 22-річний житель смт. Бородянка Київської області. За словами машиніста поїзда, на рейках спали двоє хлопців: один з них перебував на шляху поїзда, інший – на суміжному. На гучний звуковий сигнал ніхто не зреагував, а після екстреного гальмування поїзда товариш загиблого прокинувся, – розповіли в прес-службі ГУ НП у Житомирській області.

Читайте: Кілометр тягнув по коліях! Потяг Київ-Бердянськ протаранив легковик

Інцидент стався на відрізку залізниці Ірша – Тетерів в Радомишльському районі.

За даним фактом правоохоронці почали кримінальне провадження.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумах трагічно загинула відома телеведуча місцевої телекомпанії Академ TV Юлія Тютченко.

Фото: dreamstime.