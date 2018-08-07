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Заввишки у 3 поверхи! У Києві біля дитячого майданчика б’є гейзер

На вулиці Стальського в Києві вирує новий гейзер. У мережі з’явилося відео.

Заввишки у 3 поверхи! У Києві біля дитячого майданчика б'є гейзер

Відео з інцидентом на Воскресенці публікує Київ Оперативний.

– Новий гейзер на Стальського, – йдеться у повідомленні.

На відео видно, що вода б’є неподаолік від дитячого майданчика та припаркованих авто.

Читайте: Жовта хмара під Дніпром: із автоцистерни витекла небезпечна кислота

Раніше в Києві прорвало трубу подачі холодної води. 5-метровий фонтан затопив і побив авто, що були припарковані поряд.

Відео: Київ Оперативний

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