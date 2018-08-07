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Жовта хмара під Дніпром: із автоцистерни витекла небезпечна кислота

У Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка Р-52, поблизу Іванівки, о 14.09 стався витік азотної кислоти з автоцистерни ємністю 35 тонн.

Отруйна хмара під Дніпром

Про це повідомляє ДСНС.

За даними рятувальників, автоцистерна перевозила 24 т азотної кислоти.

– Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 т азотної кислоти. Водій автомобіля перекачав кислоту з пошкодженого відсіка у пустий відсік у кількості 4 т. Кількість азотної кислоти, що витікла, становить близько 3-4 т, на площі 40-45 кв. метрів, – йдеться у повідомленні.

О 16.00 їм вдалося зупинити витікання кислоти. Наразі проводяться роботи з нейтралізації рідини, яка витікла з цистерни.

 

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До слова, нещодавно Мінекології презентувало перший екологічний бот SaveEcoBot, який агрегує екологічні дані із будь-якої області про конкретне підприємство.

Фото: dsns.gov.ua

Відео: informator.ua

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