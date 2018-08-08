15 ударів ножем! Львів’янин вбив дружину та заховав тіло в шафі

У Львові чоловік жорстоко вбив ножем колишню дружину та заховав мертве тіло серед одягу в шафі.

Вікторія та Юрій давно розлучилися, але з’їжджати від колишньої чоловік не збирався.

5-річна донька подружжя щодня спостерігала за тим, як батько нещадно лупцює матір.

Одного дня батьки відправили дівчинку гуляти, а самі почали напідпитку з’ясовувати стосунки.

Чоловік схопив ніж і кинувся на дружину – наніс їй 15 ударів у шию та обличчя.

Після вбивства чоловік заховав труп у шафі з одягом.

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