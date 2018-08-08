15 ударів ножем! Львів’янин вбив дружину та заховав тіло в шафі

У Львові чоловік жорстоко вбив ножем колишню дружину та заховав мертве тіло серед одягу в шафі.
Вікторія та Юрій давно розлучилися, але з’їжджати від колишньої чоловік не збирався.
5-річна донька подружжя щодня спостерігала за тим, як батько нещадно лупцює матір.
Одного дня батьки відправили дівчинку гуляти, а самі почали напідпитку з’ясовувати стосунки.
Чоловік схопив ніж і кинувся на дружину – наніс їй 15 ударів у шию та обличчя.
Після вбивства чоловік заховав труп у шафі з одягом.
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Хто викрив моторошний сховок і чи вдалося вберегти нелюда від суду Лінча, дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.
Раніше на Львівщині 56-річний чоловік вбив сина ножем у серце.
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