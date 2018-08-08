Били і стріляли: на Закарпатті контрабандисти напали на прикордонника

У Рахівському районі Закарпатської області контрабандисти, які перенаправляли товари в Румунію напали на начальника прикордонного підрозділу, застосувавши травматичну зброю. Прикордонник отримав низку поранень і травм та був госпіталізований.

Наряд, очолюваний начальником прикордонного підрозділу Мукачівського загону ввечері зафіксував політ квадрокоптера з території Румунії в Україну, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Щоб дізнатися місце можливого зльоту і посадки безпілотника прикордонники відстежували його переміщення. Незабаром вони зафіксували його посадку на території одного з будинків.

– В цей час до офіцера підбігли троє чоловіків і почали наносити йому удари. Один з чоловіків вистрілив прикордоннику у спину з травматичної зброї. З метою припинення злочину до місця події був викликаний наряд поліції. Двох нападників затримали, особу третього встановлюється. Також вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника, – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 345 Кримінального кодексу (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Нагадаємо, як біля КПВВ Майорськ обстріляли Кугуар прикордонників.

Фото: прес-служба Держприкордонслужби