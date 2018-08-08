Ґвалтував і “виганяв духа”. 83-річний шаман 15 років тримав дівчину в печері

На острові Сулавесі в Індонезії поліцейські врятували жінку, яку сільський шаман викрав у 13-річному віці та 15 років утримував у печері.

83-річний чоловік 15 років тому викрав дівчинку, стверджуючи, що вона одержима духом “джином”, повідомляє BBC.

Протягом понад 10 років він ґвалтував її.

Чоловік Яго був відомий як цілитель, що практикує чорну магію.

У 2003 році родина 13-річної дівчинки віддала її чоловікові на “лікування”. Вона прожила з ним якийсь час, а пізніше зникла.

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Яго збрехав родині, що дівчина поїхала у Джакарту, щоб влаштуватися там на роботу.

Родичі намагалися знайти її протягом декількох років, але зрештою оголосили зниклою безвісти.

Якщо чоловіка визнають винним, він отримає 15 років ув’язнення.

Ми також писали про медсестру, яка лякала чорною магією дівчат, аби продавати їх у сексуальне рабство.

У ході ритуалу дівчата пили кров і їли серця курчат, яких вбивали голими руками.

Фото: Рixabay