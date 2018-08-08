На Херсонщині легковик врізався у вантажівку, загинули діти

У Херсонській області легковий автомобіль Mazda-3 протаранив вантажівку МАЗ. Внаслідок ДТП загинуло двоє дітей.

– 44-річний водій автомобіля Mazda, рухаючись в напрямку Генічеська, поки що з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на стоячий автомобіль МАЗ, – розповіли у прес-службі ГУНП у Херсонській області.

В результаті ДТП двоє малолітніх пасажирів легковика від отриманих травм загинули. Їхні батьки з тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

Читайте: Смертельна ДТП у Львові: 19-річний водій збив двох жінок і дитину (18+)

Попередня правова кваліфікація події ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на вулиці Академіка Щусєва, поблизу станції метро Сирець, близько 20.40 сталася ДТП за участю 4 автомобілів.

Фото: ГУНП у Херсонській області.