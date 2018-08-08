На Волині весілля закінчилося масовим отруєнням

У селі Ромашківка Ківерцівського району Волині в ресторані Садиба на джерелах сталося друге за два тижні масове отруєння відвідувачів. Госпіталізовано 15 осіб.

– Протягом 7 серпня 2018 р. до Волинської обласної інфекційної лікарні звернулось 15 осіб з проявами гострої кишкової інфекції. В ході епідемічного розслідування встановлено, що зазначені вище хворі перебували на святкуванні весілля 5 серпня в готельно-ресторанному комплексі Садиба на джерелах Ківерцівського району Волинської області, – заявили у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації, проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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Цікаво, що на другий день після весілля, яке святкували 28 липня у тому ж закладі, до лікарів з явищами гострої кишкової інфекції звернулось 22 особи, з них 3 дітей.

Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 93 осіб. Постачальнику м’яса загрожує до 6 років в’язниці.

Фото: dreamstime.