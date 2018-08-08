PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Розірвані органи і вибита печінка - на Черкащині підліток зґвалтував жінку/

Розірвані органи і вибита печінка – на Черкащині підліток зґвалтував жінку

У місті Тальному (Черкаська область) підліток спіймав жінку неподалік від її дому, зґвалтував, а потім катував її.

Про це повідомляється у сюжеті програми Надзвичайні новини.

– У неї були руки порізані вдовж, грудна клітка розбита, печінка вибита. Ногами били і предметом якимось, – розповів син загиблої жінки.

39-річну Тетяну у себе під парканом знайшла сусідка, проте тепер не може про це згадувати.

Постраждалу привезли до лікарні живою. Вона померла навіть попри зусилля медиків. У жінки були розірвані внутрішні органи.

Читайте: Били і стріляли: на Закарпатті контрабандисти напали на прикордонника

До слова, у Дрогобичі Львівської області чоловік вдарив 37-річного сина ножем у серце.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Напав після зауваження: на Черкащині депутат побив подружжя
У дендропарку Софіївка зловили маніяка
Пожежа
У Черкаській області згорів будинок з багатодітною сім’єю
Ніж
Напад із ножем на відділок поліції у Черкасах – троє поліцейських у лікарні
Загадкова смерть дитини у Черкаській області: лікарі не можуть знайти причину
У дендропарку Софіївка атракціон вбив дитину
Через снігопад на трасах Вінницької і Черкаської областях застрягли 400 авто
Інтерсіті Київ-Запоріжжя застряг в снігу під Черкасами
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка