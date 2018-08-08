Розірвані органи і вибита печінка – на Черкащині підліток зґвалтував жінку

У місті Тальному (Черкаська область) підліток спіймав жінку неподалік від її дому, зґвалтував, а потім катував її.

Про це повідомляється у сюжеті програми Надзвичайні новини.

– У неї були руки порізані вдовж, грудна клітка розбита, печінка вибита. Ногами били і предметом якимось, – розповів син загиблої жінки.

39-річну Тетяну у себе під парканом знайшла сусідка, проте тепер не може про це згадувати.

Постраждалу привезли до лікарні живою. Вона померла навіть попри зусилля медиків. У жінки були розірвані внутрішні органи.

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До слова, у Дрогобичі Львівської області чоловік вдарив 37-річного сина ножем у серце.