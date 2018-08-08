Самогубство у центрі Десна: на місці інциденту знайдена передсмертна записка

Солдат, який застрелився у військовому навчальному центрі Десна, залишив передсмертну записку.
– У ході проведення огляду місця події встановлено, що загиблий залишив передсмертну записку, у якій вказує про добровільний намір піти з життя, – повідомляє у Facebook спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко.
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За його словами, тіло солдата-строковика з вогнепальним пораненням голови знайшли 7 серпня, близько 20.50, на місці, де він ніс вартову службу. Загиблому був 21 рік.
Раніше у військовому навчальному центрі Десна (Чернігівська область) повідомили про те, що застрелився військовослужбовець строкової служби.
Фото: dreamstime.com
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