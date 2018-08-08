Смертельна ДТП у Львові: 19-річний водій збив двох жінок і дитину (18+)

У Львові 19-річний водій збив трьох пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці. Одна жінка загинула, ще одна жінка та 11-річний хлопчик із травмами госпіталізовані.
ДТП у Львові сталася на перехресті вулиць Пасічна та Лисинецька 7 серпня близько 21.23 год., повідомляє Нацполіція.
Водій автомобіля ВАЗ-2109, 19-річний львів’янин, скоїв наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці.
Від отриманих травм 70-річна мешканка Львова загинула на місці ДТП.
Двох інших пішоходів, 33-річну львів’янку та 11-річного хлопчика, госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.
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Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до 3-х років або без такого.
Встановлюються обставини ДТП.
До слова, вчора на Дніпропетровщині авто зіткнулося з рейсовим автобусом – двоє людей загинули, 13 постраждали.