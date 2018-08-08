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Смертельний флешмоб. У Львові пенсіонери вистрибують із вікон лікарень

У Львові вже кілька пенсіонерів звели рахунки з життям просто у лікарнях.

Самогубство пенсіонера у Львові

Цього разу 92-річний дідусь вистрибнув із 7-го поверху місцевої поліклініки, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Пенсіонер прийшов у поліклініку близько 10.00, піднявся на сьомий поверх, відчинив вікно у коридорі та рішуче стрибнув донизу.

Чоловік помер миттєво. Удар був такої сили, що навіть покрівля на ганку зім’ялася, як папірець.

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Поліція з’ясувала, що старенький спланував цей вчинок відчаю заздалегідь і навіть залишив записку з телефоном родичів.

Причини самогубства поки невідомі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Самогубство.

Нещодавно у Чернівцях 27-річна дівчина кинулася з вікна п’ятого поверху. Врятувати її не вдалося.

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