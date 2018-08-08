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У Чернігові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

8 серпня автобус №12 загорівся на вулиці 1 Травня в Чернігові. У момент загоряння в маршрутці перебувало 20 пасажирів.

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Про це інформує місцеве видання gorod.cn.ua

Водій побачив дим з двигуна, швидко зупинив автобус і випустив пасажирів. У маршрутці перебувало 20 осіб, постраждалих немає.

Водій з допомогою трьох вогнегасників спробував самостійно ліквідувати пожежу, але йому не вдалося.

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У нього згоріли особисті речі, техпаспорт, але сам чоловік не постраждав.

На місці працювали співробітники поліції, а також рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Причина пожежі та збитки встановлюються. За однією з версій, сталося коротке замикання електромережі маршрутного таксі.

До речі, під час рейду у Миколаєві виявили мікроавтобус, який без ліцензії та в жахливому технічному стані перевозив дітей на відпочинок до моря.

Фото: Facebook.

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