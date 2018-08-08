На проспекті Перемоги у Харкові вночі 7 серпня, близько 03.00, загинув іноземний студент.

Про це повідомляє обласна поліція.

За попередніми даними, 28-річний громадянин іншої держави наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна квартири на 8-му поверсі.

У багатоповерхівці, біля якої знайшли тіло, загиблий орендував квартиру.

Поліція відкрила справу за ч.1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою самогубство.

Правоохоронці встановлюють усі обставини, що призвели до трагедії.



У Харкові студент-іноземець вистрибнув із вікна на 8-му поверсі / 2 фотографии

Нагадаємо, нещодавно у Києві напівголий чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

Фото: hk.npu.gov.ua