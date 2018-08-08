На проспекті Перемоги у Харкові вночі 7 серпня, близько 03.00, загинув іноземний студент.
Про це повідомляє обласна поліція.
За попередніми даними, 28-річний громадянин іншої держави наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна квартири на 8-му поверсі.
У багатоповерхівці, біля якої знайшли тіло, загиблий орендував квартиру.
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Правоохоронці встановлюють усі обставини, що призвели до трагедії.
У Харкові студент-іноземець вистрибнув із вікна на 8-му поверсі / 2 фотографии
Нагадаємо, нещодавно у Києві напівголий чоловік вистрибнув з вікна лікарні.
Фото: hk.npu.gov.ua
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