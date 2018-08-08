У Києві хлопець зробив татуювання і впав у кому

У Києві вже другий тиждень лікарі борються за життя молодого хлопця, у якого після нанесення татуювання почали відмовляти органи, і він впав у кому.

Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv LIVE.

За словами лікаря, хлопець заразився сепсисом. Його стан оцінюється як важкий.

На даний момент невідомо, в якому тату салоні постраждалий робив тату.

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Також невідомо, чи будуть правоохоронці відкривати справу за даним фактом.

До речі, найбільш поширеним побічним ефектом після нанесення татуювання є невелике запалення. Однак при сильному ушкодженні шкірного бар’єру є ризик отримати інфекцію.

До речі, раніше ми робили матеріал, в якому розповіли, де набити тату та як обрати майстра.

Фото: dreamstime.