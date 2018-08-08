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У навчальному центрі Десна застрелився солдат

У Чернігівській області у військовому навчальному центрі Десна застрелився військовослужбовець.

Пістолет

У військовому навчальному центрі Десна (Чернігівська область) застрелився військовослужбовець строкової служби, повідомляє прес-служба центру у Facebook.

– Солдат строкової служби однієї з частин нашого навчального центру наклав на себе руки під час несення вартової служби. Ніяких провісників біди не було – військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі і… застрелився, – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці, причини самогубства встановлюються.

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До слова, на території військової частини у Костянтинівці Донецької області 21-річний військовослужбовець ООС наклав на себе руки.

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