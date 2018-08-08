У навчальному центрі Десна застрелився солдат

У військовому навчальному центрі Десна (Чернігівська область) застрелився військовослужбовець строкової служби, повідомляє прес-служба центру у Facebook.

– Солдат строкової служби однієї з частин нашого навчального центру наклав на себе руки під час несення вартової служби. Ніяких провісників біди не було – військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі і… застрелився, – йдеться у повідомленні.